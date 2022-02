Operação Noite Tranquila em São Bernardo registra 232 ocorrências

Da Redação



22/02/2022 | 17:44



Em mais um fim de semana de atuação, a GCM (Guarda Civil Municipal) atendeu a 232 ocorrências de aglomerações e perturbações de sossego, entre a última sexta-feira (18) e domingo (20). A atuação ostensiva ocorreu no âmbito da Operação Noite Tranquila, que visa inibir práticas vedadas por lei, como festas clandestinas e propagação de som alto fora do horário permitido.



Do total de situações atendidas pela guarda no último fim de semana, 114 ocorrências foram exclusivamente denúncias de perturbação de sossego. Durante a operação, os agentes também garantiram desobstrução de vias, como no sábado, quando cerca de 200 pessoas foram dispersadas por estarem ocupando rua localizada no bairro Ferrazópolis com som alto durante a madrugada.



Em 2021, a GCM, por meio da Operação Noite Tranquila, atendeu a um total de 5.866 ocorrências, dentre as quais festas clandestinas, bailes funk e outras aglomerações. Além da perturbação de sossego, esses eventos promovem aglomeração de pessoas e coloca em risco a saúde da população, que ainda deve manter os cuidados para manter a pandemia sob controle.



“Temos muito orgulho do trabalho que a nossa GCM faz todos os dias na nossa cidade. Nossa administração foi a que mais valorizou a instituição, com equiparações salariais, aquisições de novos uniformes e inauguração de diversos equipamentos do setor, além das homenagens e honrarias entregues frequentemente aos guardas por atuações em ocorrências de destaque. Fazemos isso por obrigação e por reconhecimento ao trabalho imprescindível da GCM”, frisou o prefeito Orlando Morando.



BALANÇO



Só em 2022 a GCM vistoriou 170 estabelecimentos comerciais, entre o início de janeiro e o dia 17 de fevereiro. Já foram notificados três estabelecimentos, um interditado, e um lacrado. Esses locais propiciam atividades de perturbação de sossego, abarrotamento nas vias, pancadões e outras festas clandestinas.



A Operação Noite Tranquila conta com profissionais da Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico, agentes de trânsito e fiscais de postura da Secretaria de Serviços Urbanos. As denúncias podem ser feitas pelos moradores através do telefone 153, pelo aplicativo SBC na Palma da Mão, ou pelo canal 190 da PM.