'Todos os Cantos': último álbum solo de Marília Mendonça completa três anos

22/02/2022 | 16:50



Último álbum solo de Marília Mendonça, Todos Os Cantos completa três anos nesta terça-feira, 22. O trabalho foi gravado pela cantora em todas as regiões do País.

Para celebrar a data, fãs de Marília subiram no Twitter a hashtag #MaríliaDay. O álbum rendeu três volumes e possui sucessos como Todo Mundo Vai Sofrer, Bebaça, Ciumeira e Bem Pior Que Eu.

Para a divulgação do projeto na época, a cantora saiu por diversas cidades pedindo para que as pessoas comparecessem aos seus shows. Em novembro do ano passado, Todos Os Cantos Vol 1 se tornou o álbum brasileiro mais ouvido na história do Spotify.