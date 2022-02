Maria Fernanda Cândido ganha pôster exclusivo em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

22/02/2022 | 16:10



Alguém aí disse Wingardium Leviosa? Ao que parece, Maria Fernanda Cândido nem vai precisar do famoso feitiço de levitação para alavancar a carreira, já que a bruxona está com tudo! Nesta terça-feira, dia 22, a Warner Bros divulgou pôsteres exclusivos dos personagens de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore - e a atriz brasileira ganhou um clique individual para lá de bafônico.

Cândido irá viver Vivência Santos, a diretora da Escola de Magia e Bruxaria de Castelobruxo, localizada no Brasil. Chique, né?! A produção faz parte do terceiro longa da franquia britânica do universo de Harry Potter, criada por J.K. Rowling. A trama promete mostrar os desafios que o eterno Alvo Dumbledore, interpretado por Jude Law, irá enfrentar na tentativa de deter Grindewald, agora na pele de Mads Mikkelsen.

Vale lembrar que esse será o primeiro filme da saga desde que Johnny Depp foi afastado do papel de vilão por conta das acusações de violência doméstica contra a ex-esposa, Amber Heard.