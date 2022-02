GCM de Ribeirão Pires salva criança de três anos que estava engasgada

Carolina Helena



22/02/2022 | 15:08



A Guarda Civil Municipal (GCM), de Ribeirão Pires, no último final de semana, salvou uma criança de três anos que estava engasgada. Uma viatura da ROMU foi acionada pela mãe da criança e rapidamente se deslocou até o local da ocorrência, no Bairro Colônia. No local, os agentes encontraram a mãe da criança desesperada tentando manobrar o carro, na tentativa de socorrer o filho, felizmente o chefe da patrulha assumiu a direção do veículo e conseguiu, com rapidez, encaminhar a criança para a UPA Santa Luzia.

Ao chegar na unidade, a criança foi acolhida por técnicos de primeiros socorros que praticaram a manobra de Heimlich, utilizada em casos de emergência por obstrução das vias respiratórias, o menino foi salvo instantes depois. Após ser submetido a uma série de exames foi constatado que a criança está bem e a intercorrência não havia deixado consequências, a mãe e o menino puderam retornar tranquilos para casa.