Marcello Novaes e filho farão mesmo personagem em filme

22/02/2022 | 15:10



Tal pai, tal filho! Marcello Novaes vai aproveitar muito bem - artisticamente falando - sua semelhança com o caçula Pedro, de 25 anos de idade. Em um longa criado pelo próprio ator, o jovem irá interpretar a versão mais nova do personagem do pai.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, o filme será uma ficção científica, e terá o roteiro assinado por Claudia Mauro. Além disso, Rogério Gomes, que hoje está à frente do remake da novela Pantanal, fará a direção. As filmagens devem começar no fim de 2022.

Pedro é fruto do relacionamento de Marcello com a atriz Letícia Spiller. Além dele, o ator também é pai de Diogo Novaes.