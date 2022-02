Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso no sentido capital

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/02/2022 | 14:37



O tráfego está congestionado na Rodovia dos Imigrantes, sentido capital, do km 60 ao km 50, devido reflexo de carreta quebrada sobre faixa. O mesmo motivo causa congestionamento na pista leste da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, do km 272 ao km 274.

A pista norte da via Anchieta já foi liberada para o tráfego de veículos. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) voltou à Operação Normal.

As demais rodovias do SAI têm tráfego normal, tanto em direção ao Litoral quanto no sentido capital. O tempo está bom e a visibilidade também é boa nos trechos de concessão da Ecovias.

O SAI está em Operação Normal. A descida é realizada pela pista sul da Rodovia Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.