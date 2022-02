Atleta da base do São Caetano e filho do ex-volante Axel morre aos 14 anos

Heitor Agricio

Especial para o Diário



22/02/2022 | 14:44



O São Caetano anunciou a morte do jovem Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, 14 anos, atleta nas categorias de base e filho do treinador Axel, ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira. A informação foi confirmada na tarde de hoje (22), por meio de uma nota divulgada pelo clube.

A nota informa que: “É com muito pesar que o São Caetano anuncia o falecimento de Daniel Asafi Rodrigues de Arruda, filho do treinador Axel e nosso atleta nas categorias de base. Daniel havia sofrido um acidente doméstico há dez dias e se encontrava internado desde então em um hospital na cidade de Santos. Hoje pela manhã ele não resistiu ao processo de recuperação e veio a entrar em óbito.Toda a diretoria, funcionários e atletas se solidarizam com a dor de familiares e amigos e externam suas condolências neste momento de tristeza. Mais informações sobre velório e sepultamento o clube irá divulgar nas próximas horas em seus canais oficias.Família Azulão em Luto”

O acidente doméstico ocorreu enquanto Daniel, Axel e o auxiliar técnico Marquinhos Pitbull estavam juntos fazendo um churrasco em uma confraternização. Após o acidente, os três foram levados para a Santa Casa de Santos, onde Axel e Marquinhos tiveram alta médica, mas Daniel permaneceu internado por conta dos ferimentos.