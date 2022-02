Polícia Militar prende três indivíduos por roubo a residência em Ribeirão Pires

Heitor Agricio

Especial para o Diário



22/02/2022 | 13:59



Três homem são presos, pela Polícia Militar, por roubo a residência localizada na R. Irajá, Vila Caiçara, em Ribeirão Pires, na manhã desta terça-feira (22). O grupo tentou fugir mas foi capturado na cidade vizinha, em Mauá. O caso aconteceu por volta das 8h, quando agentes foram informados, via rádio, a respeito de um roubo a residência em Ribeirão Pires, que ao chegarem local, os indivíduos já haviam saído do local levando pertences, eletrodomésticos, dinheiro e os celulares do proprietário da residência.



A polícia então começou a patrulhar a região em busca do veículo utilizado para a fuga, quando na Avenida Brasil encontraram o automóvel, que desobedeceu a ordem de parada. Os homens então seguiram em direção a Mauá, onde pararam o carro e se dividiram, correndo cada um para um lado. Após a captura dos três homens, foi realizado a revista veicular, localizando jóias, relógios, computador, celulares e dinheiro pertencentes as vítimas, e dois simulacros de arma de fogo no interior do veículo.



Os homens foram conduzidos ao 2° DP de Mauá, onde um casal de vítimas compareceu e reconheceram os agressores. No DP, outras vítimas de roubo a residência reconheceram os indivíduos como autores.



Dos três capturados dois já havia sido preso por roubo a residências, sendo um deles a terceira ocorrência. Os fatos levam a polícia a crer que era uma quadrilha que atuava em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.