EUA: Casa Branca antecipa discurso de Biden sobre Ucrânia para 15h de hoje

22/02/2022 | 13:49



A Casa Branca informou por volta das 13h30 desta terça-feira, 22, que o discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a situação na Ucrânia foi antecipado de 16h para as 15h de hoje (todos os horários são de Brasília). Mais tarde, o democrata participará de evento sobre "progresso na segurança de cadeias de suprimentos minerais essenciais, impulsionando a fabricação de energia limpa e criando empregos bem remunerados", de acordo com o governo.