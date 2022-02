Internautas comparam Linn da Quebrada com ex-BBB Lumena e equipe da cantora rebate: Mulher inteligentísissima

22/02/2022 | 13:10



Linn da Quebrada, que está confinada no BBB22, foi comparada pelos internautas a ex-participante Lumena Aleluia após Jogo da Discórdia - a web achou que o discurso da cantora foi parecido com o da psicóloga. Tudo começou quando, no Jogo da Discórdia, Linn afirmou que Douglas Silva não ganhará o reality e ainda criticou a forma como ele faz as suas relações no jogo.

Os administradores da página do Twitter de Linn se pronunciaram sobre o assunto:

Não existe problema algum em comparar a Lina com a Lumena Aleluia. A Lu é uma mulher inteligentíssima. E convenhamos: muita gente tem problemas com mulheres inteligentes. Principalmente quando essas mulheres são negras.

Douglas Silva reclama de Linn da Quebrada após Jogo da Discórdia

Após a dinâmica, que aconteceu na última segunda-feira, dia 21, Douglas reclamou das alfinetadas que recebeu da colega de confinamento para Lucas Bissoli.

- Já é a terceira vez que ela faz isso. Terceiro jogo da discórdia que ela vem em cima de mim. Uma hora o que é dela tá guardado. Porque pô, não é possível. Se eu estou aqui de coração aberto, reclamou DG.

- E ela gosta de conversar pra caramba, ela gosta de falar, disse Lucas.

- Eu nunca fui em cima dela, não foi um movimento meu. Totalmente o contrário. Como é que eu eu entendo isso?, questiona.

Bissoli ainda brinca com a situação.

- Clima tenso entre os vips!

- Mas é isso, irmão. Sei que é tua parceira mas fod*-se, responde.

O líder da semana, então, afirma que cada um tem seu jogo.

- Eu anoto. Ela troca ideia de boa comigo o dia inteiro, chega no ao vivo e vem, aponta DG.

- É, não dá pra entender, conclui o brother.

Ex-BBB Lumena Aleluia acredita que está faltando fogo no parquinho no BBB22

Lumena Aleluia, participante polêmica do BBB21, em entrevista para o colunista Leo Dias, revelou suas impressões sobre a dição atual do programa - agora como telespectadora, a ex-sister afirmou que o elenco tem revelado pouco comprometimento para o fogo no parquinho. Ela ainda aproveitou para falar sobre como foi o processo de reestruturação de sua imagem após ter sido cancelada no reality.

Eu tenho acompanhado a edição 22 desde o primeiro dia e basicamente eu assisto, produzo conteúdo e gasto uma onda. Tenho me divertido, tenho sofrido e descobri esse lugar de espectadora. De modo geral estou gostando, mas gostaria de ver mais fogo no parquinho, estou esperando mais treta. Estou bem contente com a jornada dos participantes e com as fofocas que têm rolado até então, explicou.

Ela ainda falou sobre a experiência de ter sido cancelada e como foi o processo de mudança de imagem.

Eu considero que foi de muito aprendizado. De modo geral, não levou muito tempo pra eu sair na rua e receber abraços e beijos. Hoje em dia, basicamente, o que eu recebo é um número significativo de carinho, de amor, de interlocuções cuidadosas que torcem muito pelo meu avanço e crescimento profissional.

Eu vivo autorizando as pessoas e, em troca disso, recebo um abraço e um beijo, então eu acredito que o cancelamento ficou realmente como uma página virada na minha jornada como ser humaninho. Me ensinou muito sobre tudo, me deu coragem para assumir o que eu não tinha conseguido assumir no Big dos Bigs.

Fundamental [para reverter o cancelamento] foi a rede de apoio que eu tive, sobretudo a rede de apoio das pessoas que verdadeiramente torcem por mim e me fizeram lembrar a Lumena que eu sempre fui, a menina alegre, divertida, corajosa e resiliente. Obviamente, o cancelamento impacta a gente em diversos níveis, mas, sobretudo, nos dá coragem de botar a cara no sol com trabalho e criatividade, né?

Eu tenho uma religião que me dá como o princípio básico de vida a a humanização e que me convida a fazer autocrítica, reflexões e, obviamente, reconhecer que eu estou no processo de amadurecimento, de evolução como ser humano, finalizou.