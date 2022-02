Estado e Prefeitura de São Bernardo anunciam 685 vagas de cursos técnicos

Da Redação



22/02/2022 | 13:06



Com vistas a investimentos em pessoas, a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciaram a abertura de 685 vagas de cursos gratuitos profissionalizantes na cidade, por meio dos programas Via Rápida Emprego e Novotec, ambos vinculados ao governo de São Paulo. São 200 vagas do Via Rápida em São Bernardo, com a oferta de bolsa-auxílio única no valor de R$ 210, e mais 485 vagas do Novotec, com pagamento de bolsa de até R$ 600.



O Via Rápida tem cinco opções de cursos gratuitos com inscrições abertas no município: Almoxarife e Estoquista; Assistente Contábil, de Crédito e de Cobrança; Assistente de Recursos Humanos; Balconista de Farmácia; e Operador de Caixa, com objetivo de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e de geração de renda. As inscrições para as atividades ocorrem até hoje (22). A carga horária é de 60 horas, que acontecem de forma virtual.



O Novotec, por sua vez, é voltado a jovens com idade entre 14 e 24 anos que buscam por oportunidades para ingresso no mercado de trabalho. Possui 120 horas de curso presencial nas unidades do Centro Paula Souza, com duração de quatro meses. Há opções no eixo de Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação, Economia Criativa e Meio Ambiente, com cursos de Marketing Digital, Criação de aplicativos, Gestão de Pequenos Negócios, Auxiliar de Logística, Excel e Atendente de Farmácia.



“Diferentemente do Brasil e de muitas outras cidades, São Bernardo está em crescimento na geração de emprego e oportunidades. A qualificação profissional vai nos ajudar a devolver essas pessoas que ainda não estão no mercado e querem retornar ao trabalho. São programas importantes no Estado, ofertando capacitação técnica para fomentar ainda mais trabalho e renda na cidade”, sustentou o prefeito Orlando Morando.



A secretária Patricia Ellen reforçou que o anúncio se dá “em apoio à retomada econômica” em momento tão importante ainda de pandemia no País. “São dois programas de qualificação e empregabilidade para jovens e adultos de São Bernardo. Agradecemos a liderança do prefeito em região tão pujante, passando por transição de vocação. Por isso, com o Via Rápida e Novotec estamos apoiando jovens a ingressarem em novas áreas.”



INSCRIÇÕES



A idade mínima para cadastramento no Via Rápida é de 16 anos. O pagamento da bolsa-auxílio ocorre após conclusão do curso, mediante 75% de frequência nas aulas on-line. As inscrições, priorizadas a pessoas desempregadas, são pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br. Já o público-alvo do Novotec são os alunos matriculados no Ensino Médio, em escolas da rede estadual de São Paulo. As inscrições são pelo site: www.novotec.sp.gov.br até dia 2 de março.