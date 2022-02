GCM de Mauá usa drone em ações contra perturbação e acaba com festa clandestina

Da Redação



22/02/2022 | 12:55



Atendendo aos chamados dos moradores, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Mauá utilizou a tecnologia de drones para realizar operações bem-sucedidas, como feito na noite deste domingo (20).



Após denúncias, a GCM acabou com festa clandestina – popularmente chamada de fluxo – no Jardim Canadá. Com a utilização de um drone, os guardas puderam vistoriar a região previamente, determinando a área de abrangência da ocorrência, estimativa de pessoas no local e quais os veículos utilizados para práticas irregulares.



Cerca de 300 pessoas se aglomeravam na rua. Os guardas flagraram consumo de bebidas alcoólicas, motocicletas realizando acrobacias proibidas e uma carreta com caixas de som em alto volume, causando grande transtorno e incômodo aos moradores e vizinhos. Alguns automóveis foram apreendidos pela GCM, incluindo a carreta.



Ainda no domingo, em outra ação empreendida devido às denúncias dos munícipes, a GCM dispersou aglomeração em adega localizada na Rua Havana, no Parque das Américas. O estabelecimento causava distúrbio pela grande quantidade de pessoas no local e o volume excessivo do som. O responsável foi multado.



Caso presencie alguma situação de perturbação do sossego, denuncie para a Guarda Civil Municipal pelos números 153 (telefone fixo) ou 4543-0354.