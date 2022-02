PMI composto dos EUA sobe em fevereiro, revela IHS Markit

22/02/2022 | 12:17



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos Estados Unidos, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 51,1 em janeiro para 56,0 em fevereiro, na leitura preliminar feita pela IHS Markit e divulgada nesta terça-feira, 22. O resultado representa o nível mais alto em dois meses.

O PMI industrial, por sua vez, teve alta de 55,5 para 57,5 no mesmo período, acima da previsão de 56,0, feita por analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Já o PMI de serviços avançou de 51,2 em janeiro para 56,7 em fevereiro, acima da projeção de 52,2.

Em relatório, a IHS Markit destaca que o crescimento do setor privado americano ganhou força considerável neste mês, à medida que as empresas relataram uma notável recuperação na demanda, que havia sido comprometida por interrupções ligadas à covid-19 no início do ano.

"Depois do menor nível de 18 meses em janeiro, o PMI composto de fevereiro indicou uma expansão substancial na produção do setor privado que superou a média de longo prazo da série", afirmou a consultoria.