Após vídeo com Ludmilla, Marcos Mion nega ter tentado interferir no paredão do BBB22: Estávamos nos divertindo

22/02/2022 | 12:11



avoritismo? Marcos Mion deu o que falar ao compartilhar em sua própria rede social um vídeo gravado com Ludmilla, nos bastidores do Caldeirão. Nele, o apresentador deu 30 segundos para a cantora defender a permanência da sua esposa, Brunna Gonçalves, no BBB22. O clipe gerou fortes reações por parte do público, levando Mion a deletá-lo algumas horas depois.

Na publicação, ele compartilhou o desafio do novo hit da cantora, Socadona, com a legenda:

Ludmilla, você tem 30 segundos para defender a permanência da Brunna na casa.... Valendo!

Após sofrer inúmeros ataques, o apresentador se pronunciou em sua conta do Twitter.

Hoje a minha amiga de muitos e muitos anos, a Ludmilla, foi gravar o Caldeirão e fizemos uma brincadeira como se ela tivesse 30 segundos pra defender a permanência da sua esposa Bruna no BBB. Nitidamente estávamos nos divertindo nos bastidores do meu programa.

Não poderia imaginar a reação de uma parte do Twitter cobrando imparcialidade de mim. Não tem nem sentido, mas optei em apagar e me desculpar c todos que se sentiram ofendidos por eu não ter feito vídeo com as família dos outros emparedados.Vídeo apagado.Boa sorte a todos amanhã!