Robert Pattinson recebe dica inusitada de Christian Bale

22/02/2022 | 12:11



Robert Pattinson recebeu alguns conselhos de Christian Bale sobre os trajes de Batman - conforme o ator revelou no programa Jimmy Kimmel Live!, os dois se encontraram no banheiro, e o antigo Homem-Morcego deu uma dica valiosa para maior conforto durante as gravações.

Christian contou ao colega que, como o traje dos filmes dirigidos por Christopher Nolan não era removível facilmente, era preciso ajuda de outras pessoas para ir fazer suas necessidades básicas.

Estava com um pouco de medo de perguntar qualquer coisa, mas esbarrei em Christian Bale, fiquei ao lado dele em um mictório, e isso o inspirou a dizer: Antes de tudo, você precisa descobrir uma maneira de fazer xixi com o traje, declarou Robert.

E o conselho de Bale inspirou o intérprete do Homem-Morcego em The Batman a pedir algumas mudanças no seu figurino, na intenção de facilitar as idas ao banheiro.

Quando entrei no departamento de figurino, pensei: Preciso de um remendo. Preciso de uma aba nas costas. Fácil acesso. Velcro. Faria xixi sentado, explicou.