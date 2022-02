Astro de Sex and The City volta à web após acusação de assédio sexual

22/02/2022 | 11:10



É eita atrás de vixe! Quase dois meses após ter se afastado dos holofotes por conta da acusação de abuso sexual por quatro mulheres, Chris Noth voltou à web. O eterno Mr. Big de Sex and The City apareceu em duas publicações no Instagram para celebrar as conquistas dos filhos.

No primeiro clique, North mostrou Orion, de 14 anos de idade, jogando basquete, e escreveu:

É emocionante ver seu amor pelo basquete florescer.

Em seguida, ele celebrou o aniversário do herdeiro mais novo, Keats, com uma foto da sombra dos dois.

Você trouxe luz e céu azul para nossas vidas!, disparou.

Vale lembrar que o astro, de 67 anos de idade, foi acusado de estuprar uma moça em 2004 - quando ela tinha 22 anos de idade e ele 49 anos. Segundo o The Hollywood Reporter, a suposta vítima trabalhava em uma empresa onde o ator e outras celebridades tinham negócios e teria aceitado um convite para ir a seu apartamento. Após a agressão, a mulher teria sido hospitalizada no hospital Cedars-Sinai para levar pontos. As outras três mulheres também afirmaram que Chris forçou relação sexual ao serem levadas para a residência do astro.