Em clima de Jogo da Discórdia, Tadeu Schmidt revela para quem vai o colar de maior aliada

22/02/2022 | 11:11



Tadeu Schmidt entrou no clima do Jogo da Discórdia do BBB22, que rolou na noite da última segunda-feira, dia 21.

Em suas redes sociais, o apresentador surgiu com o colar da dinâmica e falou que presentearia a amada esposa, Ana Cristina, como sua maior aliada.

Meu colar de maior aliada, todo mundo sabe pra quem vai: Mozãaaaaao!!!! E o seu? Vai pra quem? Marca a pessoa aqui?, escreveu.

Ainda aproveitando o clima da dinâmica, ele, que completou um mês de programa recentemente, interagiu com os seguidores e questionou quem não ganha o reality de jeito nenhum:

E se vocês estivessem no jogo da discórdia? Quem vocês gostariam de ter como maior aliado e quem vocês acham que não ganha de jeito nenhum no BBB22?

Vale pontuar que após o Jogo, Natália e Arthur Aguiar discutiram feio.