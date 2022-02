Lucas Veloso revela fim do casamento com Gessica Muniz

22/02/2022 | 11:10



O ano de 2022 está apenas começando, mas algumas celebridades já resolveram seguir de forma diferente o ano novo e colocaram um fim em seus relacionamentos. Lucas Veloso, filho do eterno humorista Shaolin, divulgou nas redes sociais que o seu casamento com Gessica Muniz acabou. Os dois são pais da pequena Lua, de nove meses de vida.

Alguns infinitos saÌ?o maiores, outros menores, o que importa é que sejam repletos de estrelas, sóis e a mais bela de todas as Luas! Tomamos a decisaÌ?o de continuarmos as nossas vidas separadamente, mas seguindo cuidando da nossa maior preciosidade, que é nossa filha, sem medir esforços, energia ou distaÌ?ncia! Cada momento, cada gesto, cada palavra de amor, será guardada no mais íntimo da minha alma, e será assim o jardim florido onde Lua vai crescer!, começou.

VoceÌ? é uma mulher incrível, inteligente, repleta de energias boas e o mundo precisa muito de voceÌ?! EntaÌ?o seja livre e espalhe essa luz por onde voceÌ? passar! Ah, e obrigado pelo maior presente que qualquer um poderia receber na vida! Amo voceÌ?! Tu e Lua! , escreveu Lucas.