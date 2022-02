Leo Picon pede eliminação de Laís do BBB22: Sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade

22/02/2022 | 11:10



Leo Picon, comentarista assíduo do BBB22 no Twitter, resolveu admitir que também não aprova muito a amizade de Laís com Jade Picon. Após o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, dia 21, o influenciador pediu a eliminação da sister.

Tem como eliminar a Laís hoje e não ter paredão amanhã? [...] Eu sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade.

Essa não é a primeira vez que Leo sai em defesa da irmã. O influenciador começou uma intriga publica com os administradores das redes sociais de Jade, e expôs que não concorda com a fama de vilã que a caçula ganhou no programa.

O que ela fez? Coagiu alguém, humilhou alguém, desrespeitou alguém, atacou alguém, promoveu narrativas mentirosas em cima de alguém? Não. Quem fez isso não merece nossa atenção. Mas o mecanismo midiático e da opinião pública merece! Sempre foi modismo atacar o que está em alta e isso gera um movimento de manata, ninguém ataca o fraco e a Jade está na posição de quem tem mais destaque, seguidores, mais vezes foi líder, mais ganhou seguidores nesse período e também mais perseguidores, escreveu Leo.

Isso é que é irmão, né?