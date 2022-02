Diadema. Avenida Casa Grande. Seis escolas e cinco bailes.

Ademir Medici

E esta flor, esta ondina

Esta rosa de coral

Do castelo é a mais divina

Pecadora do bom mal

Versos levemente maliciosos, românticos até, dos anais do Congresso dos Democráticos, clube carnavalesco de São Paulo, para o Carnaval de 1902.

O Carnaval 1992 em Diadema programou cinco bailes ao ar livre, animados por orquestra e trio elétrico.

Já os desfiles de rua voltavam a se repetir, já que não aconteceram em 1991.

Tema geral do Carnaval de Diadema em 1992: “Diadema Vai Dar um Baile na Tristeza”.



ESCOLAS DE SAMBA

Estrela D’Alva

Unidos da Serraria

Unidos do Casa Grande

Acadêmicos da Liberdade

Unidos da Vila Alice

Unidos da Vila

Além das seis escolas de samba confirmadas para sair na Avenida Casa Grande em 92, outras três ficaram de fora: Unidos do Jardim Inamar, Raposa do São Judas e Unidos de Vila Nogueira. Motivo alegado: problemas burocráticos impediram que as três escolas recebessem verbas da Prefeitura.

A Unidos de Vila Nogueira, mesmo não inscrita, insistia em desfilar. Iria às ruas de qualquer maneira.

Já a Raposa do Jardim São Judas Tadeu seria uma das alas da Escola de Samba Vai-Vai, de São Paulo.

Diadema era uma das quatro cidades do Grande ABC que teriam Carnaval de rua em 1992, ao lado de Santo André, São Bernardo e Mauá.

RETROSPECTIVA 1992

Amanhã em Memória: os desfiles em Mauá.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 24 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1775

MANCHETE – Vietnã está no caminho da paz entre a China e os Estados Unidos.

SANTO ANDRÉ – Vila Guaraciaba não pede muito. Só um pouco de atenção. Reportagem: José Louzeiro, com fotos de Claudio Polesi. O maranhense Louzeiro fez escola no Grande ABC. Texto forte, direto. Depois de atuar no Diário se consagraria como romancista e novelista

SÃO BERNARDO – Billings Country Clube, do Riacho Grande, inaugura nova piscina.

BASQUETE MASCULINO – Terça-feira à noite, no ginásio do Parque São Jorge: Corinthians 89, São Caetano EC 81.

CHIQUINHO PALMÉRIO – Entrevista com Sonia Regina de Souza. 18 anos, estudante, residente no bairro Camilópolis. Mais uma candidata ao título de Bonequinha do Café.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Segunda-feira, 24 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 8002

MANCHETE – Postos de combustíveis na mira da fiscalização.

SANTO ANDRÉ – Tancão da Morte na Vila Guaraciaba faz mais três vítimas.

COLUNA DESTAQUE – Eduardo Bottallo: sobre nomes e sobrenomes.

PONTO DE VISTA – Milton Bigucci: a construção civil está semiparalisada.

VÔLEI MASCULINO – Banespa vence e é tetracampeão: 3 a 0 sobre o Pirelli, no Ibirapuera, pela Lia Nacional de Voleibol.

CULTURA & LAZER – Augusto Canô quer levar Elba Ramalho em turnês pelo Japão. Andreense, responsável pela agenda de Xuxa Meneguel em shows no Brasil e no Exterior, Canô foi o fundador e proprietário da discoteca Sunshine.

EM 24 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Berna, 21 (UPI) – Itália estabeleceu censura rigorosa para a imprensa e telégrafos e interditou aos particulares o uso dos telefones.

1922 – Do correspondente do Correio Paulistano em Paranapiacaba: estiveram por alguns dias na residência do Sr. Welington, engenheiro da EF São Paulo Railway, o Sr. Wichinon e sua esposa.

Feriado comemorativo à promulgação da Constituição Brasileira de 1891.

1932 – Por decreto, presidente Getúlio Vargas cria o Código Eleitoral: mulher passa a ter o direito de votar e é instituído o voto secreto. No caso das mulheres, apenas as casadas poderiam votar, desde que tivessem autorização dos maridos. Passava a ser facultado o voto também às viúvas com renda própria. Essas limitações deixaram de existir em 1934, quando o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal.

1972 – Incêndio destrói o Edifício Andraus, na Avenida São João, em São Paulo. Saldo trágico: 16 mortos e 330 feridos.

1977 – O prefeito Lincoln Grillo, de Santo André, assina o decreto nº 8965 que cria a Comissão de Zoneamento e Uso do Solo Urbano; finalidade da comissão: reformular a lei sobre zoneamento.



Falecimentos

Ila Martins do Nascimento

(Caputira, MG, 7-11-1910 – São Caetano, 21-2-2017)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida de dona Ila, residente na Vila São José, em São Caetano, 106 anos, uma das mais idosas moradoras do Grande ABC.

Santo André

Onilda Therezinha Malpelli Gottochilich, 92. Natural de Colina (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Adhemar Luiz Sampaio, 91. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Esperança dos Santos Marques, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Ana Soares da Silva, 92. Natural de Venturosa (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Ana Ribeiro de Novaes, 91. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Jardim Santa Cruz, no Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Nereu Mattar, 90. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

São Caetano

Antonio Gomes Viana, 88. Natural de Santa Maria Boa Vista (Pernambuco). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Osvaldo Rodrigues Schuwarv, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Diadema

Sérgio Bonani, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Mieko Higa Yamashiro, 89. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 19, velado em São Caetano. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ribeirão Pires

Cinira Santim Pavan, 100. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Panorama, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.