Obituário - 23 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/02/2022 | 05:53



SANTO ANDRÉ

Hélio Buzzeto, 95. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Serra Negra (São Paulo).

Ignezi Lopes, 95. Natural de Itatinga (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Garzaro Geremias, 88. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Memorial da Paz, em Pindamonhangaba (São Paulo).

Nelcino José da Silva, 88. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Vicente Maria de Oliveira, 87. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Monteiro dos Santos, 86. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vicente Schiuba, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Neuza Rodrigues Panzarini, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Welzio Margiotti, 78. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Médico. Dia 19. Jardim da Colina.

Hipólita Tarifa Martins, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Bernardina de Sena, 77. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Lopes Pereira, 75. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Germinal Baldin, 75. Natural de Americana (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marcos Pedro Ferreira, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Autônomo. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luís Carlos Rovelo, 70. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Jesus Silva Moreno, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Daniel Pereira da Silva, 69. Natural de Guaraci (São Paulo). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Marino de Jesus Pinheiro, 66. Natural de Mendonça (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Maria Aparecida Romolli, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Constantino Bueno Novo, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Rodrigues Figueiredo, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Adelaide Guedes Veside, 99. Natural de Porto Ferreira (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Ribeiro de Novaes, 91. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Jardim Santa Cruz, no Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ficaçu Kosima, 89. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Maria Iracema, 88. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Municipal de Jacupiranga (São Paulo).

Apparecida Marolla de Barros, 87. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Fátima Parisi Rivieri, 82. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no bairro Vargem Grande, em Pinhalzinho (São Paulo). Dia 19, em São Bernardo. Cemitério São João Batista, em Pinhalzinho.

José Voeora da silva, 80. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Leonor Rodrigues do Valle, 78. Natural de Itu (São Paulo). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Hiroshi Tawara, 74. Natural de Clementina (São Paulo). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Eunice Ferreira Maria, 74. Natural de Bom Jesus da Lapa (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Municipal de Manga (Minas Gerais).

Neuza Maria da Silva, 72. Natural de São José do Calçado (Espírito Santo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Neiler Paulo Fernando dos Santos, 71. Natural do Distrito de Belém, São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Neide Aparecida Pereira, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Luiz Custódio dos Santos, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Diva Christiano Dini, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Luiz Cleber Silva de Araujo, 30. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Antonio Gomes Viana, 88. Natural de Santa Maria Boa Vista (Pernambuco). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Sebastião Paulo Serafim, 77. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Renivaldo Ferreira Rodrigues, 40. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Mieko Higa Yamashiro, 89. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 19, velado em São Caetano. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Cinira Santim Pavan, 100. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Panorama, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.