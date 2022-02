São Bernardo e o SUS

Do Diário do Grande ABC



21/02/2022 | 23:59



São Bernardo projeta reformular totalmente o atendimento da população pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O município solicitou empréstimo de R$ 602 milhões ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para tocar o programa, que inclui a construção de terceira unidade do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) na região do Grande Alvarenga. A iniciativa do governo Orlando Morando (PSDB) é histórica, dado seu potencial para alterar drasticamente, para melhor, a realidade dos serviços públicos de socorro no município.



Investimentos em saúde são sempre bem-vindos. Mas o de São Bernardo é extremamente oportuno porque chega no momento em que a rede pública começa a ser pressionada por demanda extra. A carestia provocada pela inflação em alta e o aumento do desemprego, em alguma medida resultados da pandemia, retiraram de boa parte da população o acesso a convênios particulares, empurrando-a para as filas do SUS. Notável que São Bernardo já esteja se preparando para dar conta do crescimento na procura por serviços públicos.



Nota-se, no edital publicado pelo governo, preocupação da administração em fortalecer a rede, melhorando-a estruturalmente. A verba será investida em projetos arquitetônicos e de engenharia, obras e na compra de bens, serviços e equipamentos. Concluído o programa, São Bernardo certamente estará mais bem preparada para fornecer respostas ágeis e eficazes aos pacientes que procurarem unidades municipais em busca de socorro.



Embora a saúde tenha, obrigatoriamente, de receber o segundo maior quinhão na hora da divisão dos recursos do orçamento, atrás apenas de educação, a qualidade do atendimento ainda está aquém do que a população deseja – e merece. E mesmo que o responsável por financiar o SUS seja o governo federal, o município pode contribuir, e muito, para fazer a diferença. É o que demonstra o prefeito Orlando Morando, que resolveu arregaçar as mangas e chamar para si a responsabilidade de garantir tratamento digno aos moradores de São Bernardo.