Ministro ucraniano afirma que mundo segue caminho das sanções contra Rússia

21/02/2022 | 22:09



O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou nesta segunda-feira, 21, que a Rússia "não deve ter dúvidas de que o mundo segue o caminho das sanções" contra o país. Em uma postagem no Twitter após uma série de conversas com contrapartes, o diplomata afirmou que "outras ações russas dependem de como o mundo reage" à postura do momento. Segundo Kuleba, o escopo e o cronograma das sanções estão sendo finalizados, enquanto as "capitais mundiais não dormem agora, independentemente de seus fusos horários".

Seguindo sua conversa com a contraparte britânica, Liz Truss, o ucraniano escreveu que a "ação ilegal da Rússia será recebida com severas sanções pelo Reino Unido. Londres e Kiev continuam coordenando suas ações de perto em todos os cenários possíveis". Depois de falar com o Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, Kuleba disse que ambos compartilham a mesma avaliação da decisão ilegal da Rússia. Segundo ele, o representante garantiu que a resposta da UE será resoluta e unida.

Já após ligação com a contraparte canadense, Mélanie Joly, o ucraniano afirmou: "discutimos o alcance e o processo de imposição de sanções à Rússia por suas ações ilegais. O Canadá apoia a Ucrânia não apenas em palavras, mas também em atos".