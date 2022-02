Sobre redução da jornada de trabalho

Do Diário do Grande ABC



Anos atrás e considerando o alto índice de desemprego no Brasil, naquele momento o sindicalismo brasileiro manteve erguida em posição de destaque a bandeira em defesa da redução da jornada semanal de trabalho sem redução de salário sob o justo argumento de que por meio de tal medida novos empregos seriam criados. Cálculos realizados pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) apontaram que, com a redução da jornada, haveria nos dois primeiros anos da sua implantação a criação de 2 milhões e 256 mil novos postos de trabalho. Além disso, com a jornada semanal reduzida e nas condições aqui defendidas os trabalhadores teriam disponibilidade de tempo para realização de outras tarefas, tais como busca pela qualificação profissional e também descanso, incluindo-se nesse rol o lazer.



Por outro lado, esta mesma redução nas condições propostas permitiria ainda valorização da hora-trabalho, vez que sua diminuição não implica em perda salarial. Ao contrário. Apresentaria no fim um ganho a mais. Não obstante isso, significaria conquista moral, sentimento de vitória, da mesma maneira como já ocorrido em todas as épocas em que se lutou e se alcançou essa redução. Hoje, o desemprego encontra-se em patamar altíssimo e muitos dos que permanecem trabalhando enfrentam longas jornadas semanais. Aliás, a jornada de trabalho de 44 horas semanais é uma das mais extensas no planeta e experiências realizadas mundo afora vêm mostrando que a redução de jornada não traz prejuízo à produtividade, além de benéfica às condições de vida dos trabalhadores.



Estudo intitulado Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça e realizado em 2017 pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostrou que, em média, as mulheres trabalhavam semanalmente 7,5 horas a mais que homens devido à dupla jornada que inclui trabalho remunerado e tarefas domésticas. Afinal, por que o sindicalismo brasileiro abdicou de bandeira histórica da classe trabalhadora em todo mundo? Não seria a hora de o sindicalismo e demais forças progressistas reinserirem essa questão no debate político, já que este ano teremos eleições nacionais e o próprio sindicalismo se articula de maneira unificada em prol de nova Conclat (Conferência Nacional da Classe Trabalhadora)?



Por que não aproveitar o ensejo e inserir a proposta de redução da jornada semanal de trabalho sem redução de salário na pauta da classe trabalhadora-2022, em elaboração por essa nova Conclat, bem como abrir o debate em sua defesa junto a inúmeros candidatos neste momento em disputa pela Presidência da República? Com a palavra dirigentes e dirigentes sindicais.



José Raimundo de Oliveira é historiador, educador e ativista social.



PALAVRA DO LEITOR

Vitória

O Instituto Ipes deseja demonstrar nossa gratidão, uma vez mais, pela força deste Diário. E bota reparo: a vaga da creche Angela Masiero para a pequena Vitória chegou e em período integral (Defesa de direitos, dia 8). Vou terminar minha escrita parafraseando aquela antiga canção do Tom Jobim: Diário, se todos fossem iguais a você, que maravilha ler... Gratidão. Deus os abençoe ricamente.

Wilma Maria Moraes,

Instituto Ipes-Santo André



Carnaval – 1

Para mim é feriado (Carnaval não é feriado nacional e falta pode até render demissão). Uhul! Porque sou professora, quatro dias de rolê! Então será feriado para mim e toda a minha família também! Eles vão emendar, então, para nós, será feriado, sim!<EM>

Soraya Martinez

do Facebook



Carnaval – 2

Com isso, a pergunta que todos estão fazendo é: e a Covid-19, ômicron, mortes, caixões e velórios? É bom que aumentam os genocidas, ‘né’ mesmo?<QA0>

Paulo Rogério

do Facebook



Gilmar

Meus cumprimentos ao Gilmar, outro ex-ilustrador deste Diário, que vai lançar dia 27 na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509, o livro “Brasil em Charges (Cultura&Lazer, dia 20). Gilmar Machado cheguei a conhecer pessoalmente no início de setembro de 2005, quando embarquei para a Bahia para participar da Bienal do Livro, no Centro de Convenções de Salvador. Ele fez uma charge na qual apareço com a mala de viagem na mão direita e vários livros na mão esquerda. No fundo, avião escrito Bahia e logo abaixo a caricatura e o nome de Gilmar, que guardo com carinho em um quadro. Mas a nova notícia é que esse livro de 100 páginas é o terceiro da série, que terá quatro volumes, com o objetivo de documentar o atual governo por meio de charges políticas. É como informa a reportagem: ‘Premiado e contestador, Gilmar há tempos se comporta como cronista, relatando fatos diários. Entretanto, com ele é fácil comprovar o velho ditado de que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras’.

Hildebrando Pafundi

Santo André



Crueldade

Essa assassina foi pior que a Suzane von Richthofen, não livrou nem o irmão (Julgamento dos acusados pela morte da família Gonçalves é adiado para junho). Tomara que apodreça na cadeia, sem direito a nenhuma regalia.

Renner Augusto Ber

do Facebook



R$ 25 e R$ 0, 19!

Alô, ministra Rosa Werber, do STF (Supremo Tribunal Federal), nossos políticos são caso sério. Para burlar e desobedecer a ordem de dar transparência ao orçamento secreto-emendas, estipulado pelo Supremo, de quem indicou e qual o valor deram jeitinho e zombaram do Supremo e de nós, eleitores. Os deputados Leur Lomanto, o R$ 25, e Igor Timo, o R$ 0,19, usaram os números de seus partidos no final, garantindo assim os repasses aos seus partidos e escondendo seus nomes. E agora, STF?

Tânia Tavares

Capital



Perigoso

Vladimir Putin, presidente da Rússia, soberbo, autoritário, anunciou ontem que reconhece a independência e vai anexar regiões separatistas, como Donetsk e Luhansk, que pertencem à mesma Ucrânia, que também ameaça invadir. Reconhecimento esse que é violação ao direito internacional. Porém, é demonstração de que Putin, chamado de ‘amigo’ por Bolsonaro, não tem limites! Sem credibilidade no Ocidente, busca visibilidade à custa de tensões perigosas e bélicas, que já estão inclusive prejudicando a economia mundial. Deseja fazer de gato e sapato os Estados Unidos e líderes europeus, que não estão medindo esforços para encontrar solução diplomática que faça Putin desistir da sua decisão insensata de anexar duas regiões separatistas e ainda invadir a Ucrânia. E se não houver êxito diplomático, certamente a Rússia vai se isolar e sofrer duras sanções econômicas.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)