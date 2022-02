Presidente da Ucrânia afirma não ter medo de ninguém e que objetivo é a paz

21/02/2022 | 21:55



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento nesta segunda-feira, 21, ao país relativo à recente crise envolvendo a Rússia. "Não vamos dar nada a ninguém", afirmou o líder, dizendo que "estamos na nossa própria terra". Segundo Zelensky, "não temos medo de ninguém nem de nada" e a verdade está do seu lado. De acordo com o presidente, o objetivo é a paz na Ucrânia.

O líder mencionou ainda uma série de contatos realizados hoje com líderes globais. Entre eles, as conversas com o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Sholz, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o presidente da Turquia, Recep Erdogan.