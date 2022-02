Palmeiras divulga inscritos na Recopa; Zé Rafael volta, Luan e Scarpa seguem fora

21/02/2022 | 19:43



O Palmeiras realizou, nesta segunda-feira à tarde, seu penúltimo treino antes do início da disputa da Recopa Sul-Americana contra o Athletico Paranaense. Zé Rafael foi a novidade positiva do treinamento, recuperado de uma lesão na coxa, enquanto o zagueiro Luan ficou mais uma vez com o departamento médico e dá indícios de que não jogará a partida de ida da decisão.

Zé Rafael avançou na recuperação de um edema na coxa esquerda e realizou parte das atividades com o grupo no gramado da Academia de Futebol nesta segunda. O meio-campista Gustavo Scarpa, que sofreu um estiramento no joelho esquerdo, realizou tratamentos na parte interna do CT, mas também fez treinamentos no gramado, acompanhado de membros do departamento médico do clube.

A má notícia para o técnico Abel Ferreira é que o zagueiro Luan segue fora. O jogador tem feito tratamento de lesão na coxa esquerda e deverá perder a primeira parte da final.

O treino desta segunda teve focou em posse de bola e troca de passes. Depois, os jogadores participaram de trabalhos de enfrentamentos em campo reduzido. Alguns atletas seguiram para treinos individuais com a comissão técnica.

A preparação do Palmeiras para o primeiro jogo da final será finalizada nesta terça-feira, na parte da manhã. O time alviverde fará treino na Academia de Futebol e viajará à tarde para Curitiba, onde enfrenta o Athletico Paranaense na quarta, às 21h30, na Arena da Baixada.

O Palmeiras divulgou nesta segunda a lista de inscritos nos jogos de ida e volta da Recopa Sul-Americana. As principais novidades foram os jovens das categorias de base que integraram o time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, caso de Lucas Freitas, Vanderlan, Pedro Bicalho, Giovani, Mateus, Garcia, Fabinho, Kevin, Jhonatan, Michel, Naves, Vitinho e Gabriel Silva.

Confira a lista completa: Vinicius Silvestre, Marcos Rocha, Renan, Kuscevic, Patrick de Paula, Jorge, Dudu, Zé Rafael, Rony, Wesley, Mayke, Luan, Gustavo Scarpa, Gustavo Gómez, Deyverson, Giovani, Breno Lopes, Atuesta, Weverton, Piquerez, Raphael Veiga, Gabriel Menino, Murilo, Gabriel Veron, Danilo, Rafael Navarro, Jailson, Mateus, Gustavo Garcia, Michel, Lucas Freitas, Fabinho, Vanderlan, Natan, Pedro Bicalho, Kevin, Jhonatan, Kaique, Marcelo Lomba, Naves, Vitinho, e Gabriel Silva.