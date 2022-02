Assaí: lucro líquido fica em R$ 527 milhões no 4º trimestre; alta de 76,3%

21/02/2022 | 19:15



O Assaí apresentou lucro líquido de R$ 527 milhões no quarto trimestre de 2021, uma alta de 76,3% ante o divulgado no mesmo período de 2020. O número teve influência do reconhecimento de créditos fiscais. Para o Ebitda ajustado, o resultado foi de R$ 911 milhões, alta de 3,6%

No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, com base em decisões do Supremo Tribunal Federal, a companhia reconheceu créditos fiscais de R$ 216 milhões e R$ 85 milhões. No quarto trimestre, o Assaí ainda reconheceu créditos de R$ 241 milhões. Segundo a companhia, o impacto total dos créditos fiscais no lucro líquido anual foi de R$ 470 milhões. O lucro líquido anual da companhia ficou em R$ 1,6 bilhão, alta de 60,5%.

Para Belmiro Gomes, presidente da empresa, os créditos fiscais não devem ser desprezados ou excluídos da análise de resultados. "Muitas vezes o mercado olha para esses créditos e acha que eles foram colocados ali apenas para mostrar resultados, sem que vá para o caixa da companhia. E não é o caso. Estamos conseguindo monetizar e tem virado caixa", afirma.

Sobre a linha do Ebitda, a companhia destacou a margem de 7,9%, mesmo com 21 novas lojas no trimestre ante 9 abertas no mesmo período de 2020. "Esse resultado representa um ganho sequencial de +0,1 ponto porcentual, quando comparado ao terceiro trimestre de 2021 (7,8% excluindo impacto de créditos fiscais), mesmo com a aceleração do ritmo de expansão e do contexto mais desafiador, com significativa pressão no consumo", escreveu a gestão.