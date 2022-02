Reino Unido vai anunciar amanhã novas sanções à Rússia

21/02/2022 | 18:58



A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, afirmou por meio de sua conta no Twitter que "amanhã anunciaremos novas sanções à Rússia em resposta à violação do direito internacional e ao ataque à soberania e integridade territorial da Ucrânia".

Segundo ela, a decisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk representa um ataque à soberania ucraniana e demonstra a escolha do país pelo confronto ao invés do diálogo. "Vamos coordenar nossa resposta com aliados. Não permitiremos a violação dos compromissos internacionais pela Rússia fique sem punição."