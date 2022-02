Djokovic vence Musetti em sua 1ª partida de 2022 durante estreia no ATP de Dubai

21/02/2022 | 18:15



A primeira partida de Novak Djokovic em 2022 terminou com vitória por 2 sets a 0 sobre Lorenzo Musetti. Após ficar de fora da disputa do Aberto da Austrália no último mês, Djokovic iniciou sua participação na primeira fase do ATP 500 de Dubai com uma classificação tranquila em 1h15 de partida nesta segunda-feira.

O atual número 1 do mundo no ranking da ATP comemorou muito o erro cometido por Musetti durante o match point, que garantiu a primeira vitória do sérvio no ano.

Djokovic começou a abrir vantagem na partida após uma quebra já no quarto game e abriu três de vantagem. O primeiro set foi fechado em 6 a 3. A dose se repetiu no segundo set e Djokovic conseguiu uma quebra logo no terceiro game do italiano. O sérvio manteve a vantagem e fechou o set por 6 a 3 para confirmar a vitória.

A caminhada de Djokovic seguirá na próxima fase contra o vencedor do confronto entre Karen Khachanov, da Rússia, e Alex de Minaur, da Austrália. O país de Minaur foi palco da recente polêmica de Novak Djokovic, que ficou de fora do Aberto da Austrália por não se vacinar contra a covid-19. O sérvio afirmou recentemente que não disputará competições que exijam a vacinação e pode perder alguns Grand Slams na temporada. Não é exigida a vacinação para a entrada nos Emirados Árabes Unidos.

Atual número um do mundo, Djokovic pode perder o posto para o russo Daniil Medvedev. Após a não participação no Aberto da Austrália, a diferença entre os dois caiu para 440 pontos e o russo assumirá a ponta do ranking, caso conquiste o título do ATP de Acapulco, no México.

Andy Murray também estreou em Dubai nesta segunda-feira, com uma vitória de virada sobre o australiano Christopher OConell, por 6/7 (7/4), 6/3 e 7/5. Filip Krajinovic, da Sérvia, Jirí Veselý, da República Tcheca, e o japonês Taro Daniel também estrearam com vitória na chave de simples nesta segunda.