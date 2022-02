Diadema recebe mutirão de saúde no Shopping Praça da Moça

Do Diário do Grande ABC



21/02/2022 | 16:54



Será realizado nos dias 26 e 27 de fevereiro, no Shopping Praça da Moça, em Diadema, evento em parceria com a PROZ Educação cujo objetivo é alertar a população sobre os cuidados com a saúde. O mutirão acontece no Piso Araucária, das 10h às 22h no sábado e das 14h às 20h no domingo e vai levar ao Shopping alunos do curso técnico de enfermagem da instituição. Serão aferidos a pressão arterial e a glicemia capilar. Toda a ação será supervisionada e acompanhada por uma enfermeira responsável.

Um dos objetivos da atividade é dar a oportunidade que a população identifique de maneira precoce se tem algum problema de saúde, já que segundo dados do Cremeb (Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia), a pandemia resultou em queda de quase 30 milhões de procedimentos médicos em ambulatórios do SUS (Sistema Único de Saúde) nos últimos dois anos, devido ao medo de contaminação.

Para a gerente geral do Shopping Praça da Moça, Renata Paes, os centros de compras também podem ser um local para troca de informações e ações que causem impactos positivos na sociedade. “Para nós, os shoppings vão além de um local para lazer, compras e alimentação. Aqui circulam mensalmente em média 800 mil consumidores”, afirmou.

A expectativa é a de atender 300 pessoas nos dois dias do mutirão. “No ano passado fizemos ações de maio a novembro e conseguimos impactar a vida de mais de 2.100 pessoas. Neste ano, estamos começando em fevereiro e nosso objetivo é atingir um público ainda maior”, estima a coordenadora de Estágio de Enfermagem do PROZ, Rosangela Aparecida. O Shopping Praça da Moça fica na Manoel da Nóbrega, 712, Centro de Diadema.