Patricia Abravanel faz 'homenagem' para o sobrinho Tiago, confinado no 'BBB 22'

21/02/2022 | 16:26



Patricia Abravanel resolveu fazer uma brincadeira com Tiago Abravanel, durante o Programa Silvio Santos deste domingo, 20. A apresentadora promoveu uma festa para mostrar sua torcida pelo sobrinho que está participando do Big Brother Brasil.

O humorista Alexandre Porpetone se vestiu como Tiago e, no palco do programa, imitou uma cena que viralizou no BBB, em que o neto do Silvio Santos chora e é consolado por outros brothers.

O momento foi compartilhado por Patricia em seu Instagram. "Eu e toda produção do @pgmsilviosantos fizemos uma graça cheia de amor para homenagear o @tiagoabravanel! Ti, estamos com você!", escreveu.

Nos comentários, alguns seguidores viram a atitude como uma resposta às declarações de Tiago no BBB. O brother confessou não ser tão próximo da família e que o avô não participava das suas festas de aniversário.

"Um tapa de luva da Patrícia, agora tem foto com festa, balão, bolo e o avô! Gosto do Thiago, mas nem tudo precisa ser compartilhado", escreveu uma seguidora.