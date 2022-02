Britney Spears vai escrever livro de memórias sobre sua família e carreira, diz site

21/02/2022 | 15:11



Ela está mais que livre! De acordo com o Page Six, Britney Spears fechou um contrato com a editora Simon & Schuster para escrever um livro sobre sua carreira e família, que valeria até 15 milhões de dólares. O acordo foi fechado após uma guerra de lances.

Segundo uma fonte, os direitos do livro da cantora foi um dos maiores:

-O acordo é um dos maiores de todos os tempos, atrás dos Obamas.

A cantora quer esclarecer todas as alegações que sua irmã , Jamie Lynn, fez em seu livro Things I Should Have Said. Lembrando que em novembro de 2021, a tutela de 13 anos de Britney foi encerrada.

Recentemente, a artista insinuou que estava pronta para começar a escrever um livro após compartilhar uma foto de uma máquina de escrever da velha escola em suas redes sociais.