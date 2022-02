Grávida, Viviane Araújo agradece carinho recebido e fala sobre o apoio do marido: -É um homem incrível

21/02/2022 | 15:10



Viviane Araújo decidiu usar as suas redes sociais para agradecer por todo o carinho recebido após anunciar sua primeira gestação, fruto do seu relacionamento com Guilherme Militão.

Nesta segunda-feira, dia 21, a musa gravou alguns vídeos nos Stories do seu Instagram e não segurou as lágrimas para falar da nova fase de sua vida, aos 46 anos.

- Oi meus amores! Eu estou tão feliz, tão feliz, que vocês não tem noção. Vim aqui para agradecer todo esse carinho, esse amor que venho recebendo nesses dois últimos dias desde o anúncio de minha gravidez. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu imaginava que as pessoas torciam, vibravam comigo, com as minhas conquistas. Mas confesso que não imaginava que era tanto. Tanto amor, tanto carinho, tantas energias boas que venho recebendo de todos vocês. Obrigada!

Em seguida, a mamãe de primeira viagem garantiu que irá compartilhar todos os detalhes com os fãs:

- Estou muito feliz, Guilherme está muito feliz. A gente está radiante e vivendo nosso maior sonho. Estarei aqui dividindo tudo da minha gestação com vocês, do processo de como foi chegar até aqui. Quero contar as experiências que a gente passou até a confirmação e tudo o que tenho vivido depois que descobri até o dia que essa criança chegar nos meus braços e também chegar nos braços de vocês, que sei que ele vai ser muito acolhido.

No final do vídeo, muito emocionada, Viviane falou sobre o carinho e apoio do maridão:

- É um homem incrível, que realmente me apoia e cuida muito de mim. Obrigada, meu amor. Que esse amor se multiplique ainda mais com a chegada do nosso bebê, que tenho certeza que vai completar a nossa vida de amor, de luz, de esperança.

Vale pontuar que Viviane e Guilherme se casaram em setembro de 2021 e anunciaram a gravidez no último sábado, dia 19.