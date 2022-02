Ludmilla defende permanência de Brunna no BBB22: - Quem nesse BBB não é planta?

21/02/2022 | 15:10



Ludmilla está empenhada em ajudar Brunna a continuar no BBB22. Após ver que a web está pedindo a eliminação da dançarina por ser uma das plantas na casa, a cantora decidiu defender a amada nas redes sociais.

Nos Stories, ela disse:

- Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, quem nesse BBB não é planta? O Boninho escolheu esse elenco lá na Floresta da Tijuca, todo mundo é planta. Mas sabe qual é a diferença da Bru para as outras plantas? Um monte de gente tava esperando a Bru entrar no BBB, porque é o que a galera espera da nossa cor, espera da nossa raça, que é fazer barraco, é ser briguenta, é ser uma pessoa difícil de conviver. E a Brunna foi completamente diferente, ela é amada pela casa.

E continua:

- Ela se posiciona na hora que ela tem que se posicionar. Ela não tem medo de ir pro jogo. Se ela tivesse medo ela não tinha atendido o Big Fone. [...] Brunna tem caráter, tem personalidade. Ela teve um cuidado gigantesco comigo aqui fora. Eu sou apaixonada nessa mulher. Ela sabe o quanto eu sou perseguida aqui fora, ela também. E esse cuidado que ela teve comigo. [...] Gente, sério. Eu não faço vídeo pedindo pra galera votar em mim nem quando eu to concorrendo a prêmio. Mas pra Brunna ficar no BBB eu faço tudo, eu sou apaixonada nessa mulher.

Lud ainda apostou pesado, e prometeu alguns bônus caso a esposa continue no reality.

- Eu faço qualquer coisa pra ela ficar no BBB (?) Então fica Brunna e fora Gustavo. E se a Bru ficar nesse paredão, eu vou fazer um Ludsession novo. Vai ter Ludsession novo com uma pessoa muito foda. É com vocês agora, foco no Gshow e fora Gustavo.

Eita!

Brunna tira lace no BBB22

Já no confinamento, Brunna decidiu mostrar seus cabelos naturais pela primeira vez. A dançarina entrou na casa usando uma peruca do tipo lace, e manteve os fios escondidinhos durante um pouco mais de um mês de reality.

A esposa de Lud justificou que sem a lace poderia aproveitar mais a piscina e mergulhar. Certa, né?