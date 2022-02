CRI de Ribeirão Pires promove semana especial de Carnaval

Da Redação



21/02/2022 | 14:32



Tendo em vista que, mais um ano, não será possível realizar o tradicional Baile de Carnaval, o Centro de Referência do Idoso (CRI) encontrou uma alternativa: o Carnaval como temática de todas as aulas disponibilizadas aos mais de 700 alunos matriculados, com idade superior a 50 anos, de segunda a sexta-feira.

A dona de casa Célia Félix Ferreira, 53 anos, se fantasiou para a aula de Ritmos com a professora Luciane. "Fiquei super animada. Adoro Carnaval, adoro Zumba. É uma terapia poder sair de casa para vir aqui ter a aula toda semana", completou.

O Centro de Referência do Idoso de Ribeirão Pires é uma Organização Social sem fins lucrativos, fundado em 1999, visando à assistência ao idoso no que se refere ao desenvolvimento de atividades que promovam o bem estar físico e psicossocial baseados nos princípios da legalidade, moralidade e equidade de gêneros.

Como Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, o CRI possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários, fortalecendo as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, conforme preconizado pelo Sistema Único de Assistência Social e Estatuto do Idoso.