Aos 87 anos de idade, Glória Menezes ganha primeiro perfil oficial no Instagram: Ela vai escolher os conteúdos

21/02/2022 | 14:10



Antes tarde do que nunca! Glória Menezes mostrou que está toda moderninha e entrou para as redes sociais aos 87 anos de idade. Com a ajuda do filho, Tarcísio Filho, e da nora, Mocita Fagundes, a atriz ganhou o primeiro perfil oficial no Instagram nesta segunda-feira, dia 21.

Oi queridos(as) da Glória! Hoje abrimos o perfil dela. Ela vai escolher os conteúdos que quer postar e nós (eu e Tarcisinho) vamos dar uma força na parte ferramental dos conteúdos. A Glória está a fim de ler textos que ela curte e estamos trifelizes com isso! Ela está navegando pelo Instagram e seria lindo encher ela de carinho! E, para inaugurar, já tem até uma trend. [...] São milhares de personagens, mas esses são do coração da Rainha. Ela curtiu muito!, escreveu Mocita.

O primeiro post da veterana faz parte da trend Me chamam de..., que mostra alguns personagens marcantes que fizeram parte da trajetória da atriz nas telinhas.