No comando do Programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel faz piada de Tiago no BBB22

21/02/2022 | 14:10



Patrícia Abravanel surpreendeu ao fazer uma homenagem para Tiago Abravanel no Programa Silvio Santos do último domingo, dia 20. A apresentadora chamou o humorista Alexandre Porpetone para interpretar o sobrinho no palco e fez questão de trazer à tona comentários que ele havia feito sobre a família no BBB22.

No começo do programa, Patrícia finge estar ligando para Tiago e fala:

- Sai daí, vem para cá! Você tá perdendo tempo! Não sei como você está aguentando ficar aí! (?) Sai dessa casa chata e vem pra cá!

Quando Alexandre entra no palco sendo chamado de Tiago Abravanil, Patrícia dispara:

- Tiago, como assim você me diz que eu não tenho seu número, Tiago? Você que não me atende!

Então o humorista começa a fazer piada com as declarações que Tiago fez dentro da casa, incluindo a de que se sente excluído da família Abravanel.

Eu vim aqui para te conhecer, porque eu só te conheço pelas redes sociais. Eu não acredito qeu estou te conhecendo hoje, mas eu já superei isso. É uma coisa que eu estou trabalhando por dentro. Está tudo bem! Está tudo bem! Pati, faz 33 natais que eu não te vejo!

Nas redes sociais, ela escreveu:

Eu e toda produção do Programa Silvio Santos fizemos uma graça cheia de amor para homenagear o Tiago Abravanel. Ti, estamos com você! Team Abrava.

Eita!