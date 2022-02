Mauá agenda 2ª dose da vacina para crianças de 6 a 11 anos

Da Redação



21/02/2022 | 14:06



Para agilizar a imunização do público infantil, a Prefeitura de Mauá abriu hoje (21) o agendamento on-line da segunda dose somente para crianças de 6 a 11 anos que tomaram CoronaVac. O intervalo entre as aplicações é de 28 dias. Pais ou responsáveis devem ficar atentos ao prazo que consta no cartão de vacinação.

A marcação da data e horário da aplicação de doses integra projeto-piloto de informatização da saúde. Está disponível para as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Flórida, Parque São Vicente, Magini, São João e Zaíra 1.

Nas unidades Parque São Vicente, São João e Zaíra 1, a imunização ocorre de segunda a sexta, das 9h às 16h - Flórida e Magini funcionam das 9h às 20h, também durante a semana.

Para agendar a vacinação das crianças é preciso acessar o portal da Prefeitura de Mauá e clicar no botão ''Agendamento – Vacinação Contra a Covid'' (https://mauaportal.sissonline.com.br/).

Nesta fase, o cadastro não é obrigatório. A criança que não tiver a imunização marcada também poderá receber a dose. O registro no site vacinaja.sp.gov.br agiliza o atendimento — há necessidade do CPF da criança para efetivar a inscrição e receber o imunizante, além do cartão de vacinação.

As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Quem recebeu uma das vacinas do calendário de rotina deverá aguardar 15 dias para tomar o imunizante contra o coronavírus.