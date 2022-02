Ciclofaixa permanente no Taboão será a segunda de Diadema

Da Redação



21/02/2022 | 13:55



Os moradores de Diadema vão ganhar no dia 5 de março a segunda ciclofaixa permanente, que está sendo instalada com duas faixas unidirecionais margeando o canteiro central das avenidas Paranapanema e Maria Leonor, no Taboão. Ela terá 3,86 quilômetros de extensão, entre as ruas Polônia e Serra da Bocaina.

A instalação da ciclovia na Avenida Paranapanema esteve presente no Plano de Governo apresentado pelo prefeito de Diadema, Filippi Júnior (PT), na campanha de 2020 e integra planejamento de mudança de conceito da mobilidade na cidade, que busca harmonizar a relação entre veículos, pedestres e ciclistas no município.

“Falamos durante toda a campanha sobre a necessidade de um novo olhar para a mobilidade urbana em Diadema. O nosso conceito é mais amplo, que valoriza o transporte coletivo, mas também cuida do pedestre e do ciclista. Depois do sucesso da ciclofaixa na Avenida Ulysses Guimarães, entendemos que estamos no caminho certo. A ciclofaixa da Avenida Paranapanema dará segurança e fomentará o esporte na Região Norte de Diadema”, afirmou Filippi.

A ciclofaixa da Avenida Paranapanema atende aos conceitos de segurança viária, principalmente em relação à largura adequada das faixas, com 150 centímetros em cada sentido. Outro item de segurança são as faixas de canalização, que disciplinam os locais de travessia dos pedestres.

O projeto ficará separado dos veículos por tachões no asfalto e sinalização horizontal. As outras medidas de segurança envolvem que, em cruzamentos com semáforos, haverá foco para o ciclista; as paradas de ônibus sinalizadas; placas de regulamentação instaladas ao longo de toda a ciclofaixa; revitalização da sinalização já existente; e reforço da sinalização, tanto horizontal quanto vertical, para a travessia segura de pedestres.

Estacionamento – Ao longo de toda a Avenida Paranapanema o estacionamento só será permitido fora do horário de pico, que é das 6h às 9h e das 16h às 20h, de segunda a sexta-feira. Na Avenida Maria Leonor não haverá alteração no estacionamento.

A primeira ciclofaixa permanente foi entregue em dezembro, na Avenida Ulysses Guimarães, com 5,7 quilômetros de comprimento, durante as comemorações do aniversário da cidade.

“A ampliação de ciclofaixas na cidade traz benefícios em várias frentes. Melhora a condição de vida do nosso morador, reduz a emissão de poluentes e permite também redirecionar a outras áreas da cidade o recurso que iria exclusivamente para o transporte público”, disse o prefeito.