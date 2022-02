Courteney Cox, estrela de Friends, admite que ficou estranha após procedimentos estéticos exagerados

21/02/2022 | 13:10



Já dizia a abertura do seriado Friends, so no one told you life was gonna be this way? Courteney Cox, a estrela da sitcom dos anos 90, abriu o jogo e falou sobre cirurgias plásticas! Isso porque, de uns tempos para cá, os fãs de Monica Geller perceberam enormes mudanças no rosto da atriz de 57 anos de idade. Em entrevista à revista do Sunday Times, Cox admitiu que exagerou nos procedimentos a ponto dela mesmo se sentir estranha ao encarar o reflexo no espelho.

Tudo começou quando a artista, que, recentemente, voltou ao papel de Gale Weathers no novo filme de Pânico, decidiu combater o envelhecimento com algumas injeções de preenchimentos.

Houve uma época em que dizia: Oh, estou mudando. Estou parecendo mais velha. E eu tentei perseguir essa [juventude] por anos. E eu não percebia isso: Ah, m***a, eu estou realmente com uma aparência muito estranha colocando as injeções e fazendo coisas no meu rosto que eu nunca faria agora, começou.

As pessoas falavam de mim, eu acho. Mas houve um período em que pensei: Eu tenho que parar. Isso é uma loucura. O escrutínio [que recebo] é intenso, mas não sei se poderia ser mais intenso do que aquele que eu coloquei sobre mim mesma, refletiu.

Prestes a completar 60 anos de idade, Courteney ainda comentou sobre a nova fase.

Aprendi muito na minha vida. O que aproveitar, o que tentar fazer mais e o que deixar de lado. Eu me sinto jovem. Tenho muitos amigos na casa dos trinta [anos de idade] e não penso nisso. Para mim, temos a mesma idade até eu realmente estudá-la.