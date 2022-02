Boninho agradece Maíra Cardi por vídeo no BBB22, mas acaba errando nome da coach: Olha que fofo Maiara Cardi

21/02/2022 | 13:10



Boninho usou as redes sociais no último domingo, dia 20, para parabenizar Maíra Cardi. O diretor ficou grato pela coach ter liberado as imagens da filha Sophia, de três anos de idade, no vídeo do presente do anjo de Arthur Aguiar no BBB22.

A mensagem de Big Boss, no entanto, parecia mais uma tentativa de alfinetar Luana Piovani, que ao contrário de Maíra, não autorizou que os filhos gravassem uma mensagem para Pedro Scooby, que também está confinado no programa.

No tweet, Boninho escreveu:

Olha que fofo Maiara Cardi dando esse carinho pro Arthur. Não estou falando de liberar imagem, a gente faz um jogo de paixão, de entrega, de família.

Mas, caso você não tenha reparado, o diretor escreveu o nome de Maíra errado. Muita gente deixou passar em branco, mas ela foi até as redes sociais apontar o ocorrido.

Obrigada, Boninho. Conte comigo sempre. Sou muito grata a você e te acho f**a. Mas meu nome é Maira, Maiara é minha amiga cantora.

Eita!

Sophia é atacada na web

Maíra também usou as redes sociais para comentar novamente sobre os ataques que a filha vem recebendo na web. Alguns internautas chegaram a insinuar que Sophia seria fruto de uma traição de Arthur.

- Não leio comentários. Tenho a vida muito corrida. É bom que não absorvo as energias, mas sigo os sites de fofocas por causa do BBB, uma vez que estou gerenciando a equipe dele (Arthur). Os sites postaram os comentários maldosos, um deles era, 'Essa menina é feia. Ela é filha de qual traição?. Quero me pronunciar. A Sophia não é fruto de nenhuma traição. Ela é minha filha e nunca traí. Fiz ela com muito amor. Eu acho que amei por três. Na época que eu tive a Sophia, estava no auge da minha paixão. Talvez por isso que ela seja tão doce. Mas se ela fosse filha de uma das traições e de umas das mulheres que ele se envolveu, eu amaria ela igual. Ela é uma criança e nada tem a ver com as escolhas ruins dos adultos. Não importa se a criança é fruto da traição... Ela não tem nada a ver. No caso, a Sophia é minha filha e a fiz com muito amor.

E continua:

- A respeito dela ser feia, do que as pessoas estão dizendo dela ser uma criança feia, eu, como qualquer mãe, não acho a Sophia feia. Toda a mãe acha seu filho bonito. Mas pode ser que a Sophia seja feia e eu não veja, porque uma mãe não vê que a sua filha é feia. Mas nas minhas orações para Deus, não peço que a minha filha seja bonita. Peço para que eles sejam saudável, tenham caráter, bom coração, amem o próximo e se amem. Beleza não faz parte das minhas orações. Amarei os meus filhos da mesma forma, sejam bonitos ou feios. Não é isso que importa.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar viraram notícia após a influenciadora declarar que ele a traiu 16 vezes. Depois de muitas polêmicas, o casal decidiu dar uma nova chance ao relacionamento. Além de Sophia, a coach é mãe de Lucas, de 21 anos de idade, fruto de outro casamento.