Julgamento dos acusados pela morte da família Gonçalves é adiado para junho

Yamin Assagra e Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



21/02/2022 | 12:53



A Justiça remarcou para o dia de 13 de junho o júri popular dos acusados de roubar, matar e queimar o casal de empresários Romuyuki Veras Gonçalves, 43 anos, Flaviana de Meneses Gonçalves, 40, e o filho deles, o estudante Juan Victor Gonçalves, 15, em 28 de janeiro de 2020. O caso teve grande repercussão porque a filha do casal, Anaflávia, está envolvida nos assassinato. O julgamento estava previsto para ter início hoje, no Fórum de Santo André, mas uma testemunha chave não compareceu e a Justiça adiou o júri popular.

Além da Anaflávia Martins Gonçalves, filha do casal e irmã de Juan, sua ex-namorada Carina Ramos de Abreu também é acusada de participar das mortes. Foram presos ainda os irmãos Juliano Oliveira Ramos Júnior e Jonathan Fagundes Ramos, que são primos de Carina. O quinto preso é Guilherme Ramos da Silva, vizinho dos irmãos Ramos.

Segundo informações de defesa da família das vítimas, a testemunha tem relação com um dos acusados, o Juliano. O Ministério Público tentou seguir com o julgamento nesta segunda-feira, mas as defesas dos acusados pediram o adiamento.