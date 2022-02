Pedro Scooby se acalma após ameaçar desistir do BBB22: Já superei, vamos seguir

21/02/2022 | 12:10



Amizade acima do jogo? Logo depois de ficar chateado com o quinto paredão do BBB22, que colocou Paulo André, Brunna Gonçalvez e Gustavo na berlinda, Pedro Scooby ficou indignado com a indicação do amigo P.A pelo grupo de Tiago Abravanel, Lina, Jessi e Natália - mesmo após terem considerado formar uma aliança. Em conversa com Douglas Silva, o surfista disse estar desapontado a ponto de desistir do programa. Apesar de ter feito as malas na noite passada, Scooby apareceu no raio-x desta manhã, dia 21, com outro pensamento.

- Ontem aconteceu uma situação muito chata que eu não vou conseguir contar em um minuto. Um grande irmãozinho está no paredão e é um cara que me dá muita força para continuar aqui, me dá muito força nos meus treinos. Um grande irmão, a gente está sempre se botando para cima, se divertindo. Então é um cara que eu quero muito que continuasse aqui. O resto eu já superei, estou de boa, vamos seguir. Tem que continuar seguindo a vida de jeito leve, na paz de espírito, do jeito que eu gosto, disparou.

Inclusive, ele até fez uma promessa se o atleta voltasse da berlinda.

- Se o P.A ficar, você vai parar de fumar até o final do programa, perguntou Jade Picon.

- Não, parar de fumar na vida, brincou Paulo André.

- Ah, não vou nem voltar [a fumar], pô. Se o P.A ficar, pode ter certeza que eu vou ficar até o final sem encostar em um cigarro, prometeu Scooby.