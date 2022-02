Naiara Azevedo revela ranço de Gustavo após paredão do BBB22: Não sei se o meu santo ia bater com o dele

21/02/2022 | 12:10



Toma aqui 50 reais e some? Se a permanência de Gustavo no BBB22 dependesse de Naiara Azevedo, sim! A cantora participou do programa Encontro, nesta segunda-feira, dia 21, e não escondeu o ranço do novo participante do reality, que está emparedado. Em entrevista com Fátima Bernardes, ela disparou:

- Quem colocou ele lá? O cara estragou todo o rolê que estava pronto para tirar a Laís. Para você ver como o amor, às vezes, não vale a pena, né?! [...] O Gustavo tem o poder de mexer com as mentes das pessoas, tem que tomar cuidado com gente assim, ele mudou o voto do grupo inteiro, pô. [...] Não sei se o meu santo ia bater com o dele pois quando eu percebo que a pessoa está querendo me manipular o caldo azeda.

A ex-participante ainda concordou com a estratégia de Arthur Aguiar - de tentar mandar Laís para o paredão - e revelou desapontamento com as antigas aliadas: Jessi, Lina e Natália.

- Concordo com o Arthur, as meninas estão colocando os pés pelas mãos.

Naiara, por fim, relembrou a maior dificuldade que a fez valorizar ainda mais quem realmente a quer por perto:

- Parecia que estava incomodando! Na hora que eu chegava todo mundo saía. Esse sentimento de opressão eu não quero sentir mais pois tem pessoas que me amam aqui fora.