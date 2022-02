Ação realiza grafites ao longo de córrego em Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



Quem andar pela Avenida Prestes Maia, em Santo André, vai se deparar com grafites nos bueiros ao longo da canalização do Córrego Beraldo. A ação cultural foi realizada em dois sábados (12 e 19 de fevereiro). A oficina “Grafitando o Córrego Beraldo” faz parte de um projeto maior, a série documental “Oceano ao meu lado”, produzida pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) de Santo André e a a Puzzle Arte e Meio Ambiente, além dos coletivos Rios de Santo André, A voz dos Rios e Águas de Santo André.

O ambientalista e arte-educador Sandro Nicodemo explicou que o objetivo da ação foi chamar a atenção das pessoas para os rios urbanos, provocando reflexões sobre as condições atuais em que os mesmos se encontram, além de buscar coletivamente soluções mais sustentáveis para rios e córregos da cidade.

Ao todo, participaram da atividade 24 crianças e adolescentes. No último dia, ao final da caminhada no trajeto do córrego, foi realizado uma roda de conversa no campo de várzea do Ouro Verde Popular Futebol Clube, próximo à estação de trem da CPTM, Prefeito Saladino, onde ocorreu a dispersão. Também participaram da ação os grafiteiros Marcelo Silva Dantas, o Celo, e Rafael Filipi do Amaral, o Rato.

O projeto segue nas redes sociais. Os organizadores pedem que quem passe pelo local, que fotografe os grafites e marquem nas redes @nomeaosrios, no Facebook e no Instagram. Também é possível assistir aos 14 vídeos da série documental “Oceano ao meu lado” no site do Sesc Santo André (https://www.sescsp.org.br/programacao/oceano-ao-meu-lado/).