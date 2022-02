5 destinos no Sul do Brasil para curtir o Carnaval

Redação

Fevereiro é tempo de sol, praia, passeios e, em 2022, do tão esperado Carnaval. Como muitos municípios cancelaram ou adiaram os cortejos no feriado, uma boa opção é aproveitar os dias de folga para visitar cidades turísticas. O 99Carona, app da 99 que torna possível viajar pegando ou oferecendo carona, rachando os custos dos trajetos com outros viajantes, selecionou cinco opções de destinos no Sul do Brasil. Confira!

Destinos no Sul do Brasil para curtir o Carnaval

1. Foz do Iguaçu (PR)

As Cataratas do Iguaçu certamente são o ponto alto de viagens a Foz do Iguaçu. O passeio até a Garganta do Diabo é emocionante. Entretanto, se quiser tomar um bom banho vindo das quedas d’água, o Macuco Safari, que oferece tours de barco pelo rio passando por baixo de cachoeiras, é a melhor opção. E tem um pequeno plus: para chegar à beira do rio antes de embarcar, há a opção de fazer uma trilha leve do meio da mata, com a chance de ver alguns animais. A cidade reserva ainda outras atrações, como salto de paraquedas, passeio de helicóptero e visitas a locais como o Marco das Três Fronteiras, que divide Brasil, Argentina e Paraguai.

2. Gramado (RS)

Fazer um passeio pelo Lago Negro com direito a pedalinho e tomar um chocolate são ótimas pedidas para quem vai a Gramado. A Rua Coberta, uma rua com estrutura de ferro e coberta de vidro, que abriga bares e restaurantes no centro da cidade, também vale a visita, assim como o Mini Mundo, que reúne réplicas de todo o mundo. Além disso, a cidade conta com Museu de Cera, restaurantes temáticos e a Fonte do Amor Eterno, para os apaixonados.

3. Ilha do Mel (PR)

A ilha em si já é um passeio com muitos atrativos e vistas naturais. Mas quem chega ao local não pode deixar de ir ao Farol das Conchas, construído em 1872 a pedido do Imperador D. Pedro II. Ele é todo feito com material importado da Escócia, que na época detinha as tecnologias mais avançadas. As águas calmas e quentes ao redor são rota de golfinhos que visitam a ilha todos os anos para se reproduzir, podendo ser avistados em seu ambiente natural durante passeios guiados de barco.

Para quem gosta de esportes, é possível praticar stand up paddle, voo duplo de parapente ou surfar nas ondas perfeitas da região. O centro histórico da ilha também é uma atração bacana. Com arquitetura colonial às margens do Rio Itiberê, o local reúne museus, casarões antigos, igrejas, além de espaços culturais e comércios.

4. Parque Nacional Aparados da Serra (RS e SC)

Localizado a aproximadamente 200km de Porto Alegre (RS), o Parque Nacional Aparados da Serra é uma unidade de conservação da natureza brasileira que forma uma divisa natural – com belos desfiladeiros – entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O complexo rende belas fotos que podem ser feitas nas trilhas (são quatro: do Cânion Itaimbezinho, do Rio do Boi, do Cânion Fortaleza e do Cotovelo) e nos mirantes. O passeio dura um dia inteiro e, para hospedagem, os turistas podem ficar na bela cidade de Praia Grande (SC), a apenas 10km de distância e famosa pelos passeios de balão.

5. Urubici (SC)

Na serra catarinense está localizada a cidade de Urubici, rodeada por serras e cachoeiras. No Parque Cascata do Avencal, que abriga diversas quedas d’água, está a Cascata do Avencal, com mais de 100 metros de queda livre. É possível avistar toda a imensidão ao redor por mirantes de vidro, se aventurar na tirolesa ou até saltar do pêndulo. No Morro do Parapente, o pôr do sol é um espetáculo à parte. Já o Morro da Igreja reserva vistas diferentes para um piquenique e balanços no alto da montanha.

