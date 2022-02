O que fazer no Porto em 24 horas – Guia com 22 atrações

Carlos Marcondes

Do Rota de Férias



21/02/2022 | 11:58



Para quem procura o que fazer no Porto em um bate-volta vindo de Lisboa ou do norte da Espanha, ou ainda durante uma conexão estendida rumo a outro destino da Europa, há duas boas notícias: a metrópole portuguesa é encantadora e superfácil de ser explorada.

O ideal é reservar ao menos três dias para curtir (veja aqui um roteiro completo), com calma, as principais atrações do Porto e da vizinha Vila Nova de Gaia – sem contar os arredores, como os vinhedos do Vale do Douro. Caso não tenha esse tempo, porém, vale saber que, com um pouco de determinação, dá para acessar os pontos turísticos mais emblemáticos da região e continuar a viagem feliz da vida.

Onde fica o Porto

Carlos Marcondes Ponte de D. Luís I

Uma das maiores cidades de Portugal, o Porto fica situado no noroeste do país, às margens do Rio Douro, que leva ao Oceano Atlântico. De lá, é fácil acessar a vizinha Vila Nova de Gaia, mais uma entre as paradas obrigatórias de um roteiro pelo norte de Portugal.

Como chegar ao Porto

A TAP e a Azul oferecem voos diretos entre São Paulo e Porto aos sábados. Outra possibilidade é chegar à cidade após fazer conexão em outra metrópole europeia, como Lisboa.

Para quem quiser ir de trem, há diversas opções diárias que partem desde a capital de Portugal. Outra boa dica é alugar um carro e rodar três horas até o Porto, uma vez que as estradas do país são boas e com sinalizações amigáveis aos brasileiros.

Neste caso, a recomendação é a Mobility, que faz comparações de diversas locadoras e traz o melhor preço para você. Clique aqui para alugar carro em Portugal.

As principais atrações do Porto

Carlos Marcondes Um dos elétricos do Porto

A lista de pontos turísticos no Porto é enorme. Confira o que não pode ficar de fora de um roteiro pela cidade. São 22 atrações para você se divertir:

Cais da Ribeira

Praça da Ribeira

Estação São Bento

Igreja de Santo Ildefonso

Rua Santa Catarina

Café Majestic

Mercado do Bolhão

Rooftop das Flores

Estátua de Infante D. Henrique

Palácio da Bolsa

Igrejas de São Francisco e São Nicolau

Passeio de bondinho

Torre dos Clérigos

Livraria Lello

Igreja dos Carmelitas

Sé do Porto

Pelourinho

Ponte D. Luís I ,

, Mosteiro Serra do Pilar

Jardim do Moro

Casa da Mariquinhas

World of Wine (Vila Nova de Gaia)

O que fazer no Porto em um dia

Veja o que fazer no Porto em 24 horas. Caso o roteiro fique muito corrido, priorize as atrações que mais combinam com seu estilo de viajante.

Seguro viagem em Portugal é obrigatório – Clique aqui para contratar o seu e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5.

Manhã

Carlos Marcondes Cais da Ribeira

O melhor ponto de partida para qualquer roteiro pelo Porto é o Cais da Ribeira, que ilustra boa parte dos cartões-postais da cidade ao lado da Ponte D. Luís I – que, por sua vez, liga a metrópole à vizinha Vila Nova de Gaia.

Do lado esquerdo (oeste) de quem olha para o cais, de costas para o Rio Douro, está a zona turística. Ali, há edifícios históricos coloridos, bem como bares e restaurantes descolados, onde pode ser uma boa ideia tomar o café da manhã (ou pequeno almoço, como dizem os portugueses).

É do lado direito da ponte (leste), porém, que o viajante se depara com os verdadeiros portuenses. Perder-se pelas ruas desse canto da cidade é uma experiência bem interessante, mas que ocupa, pelo menos, duas horas do roteiro.

Reserva de hotel no Porto – Confira os preços e as melhores opções aqui.

Assim, a dica é focar o centro histórico, à beira do rio, onde fica a Praça da Ribeira. A partir dela, é possível acessar praticamente tudo que importa na região em cerca de 10 minutos a pé. Para isso é preciso encarar algumas ladeiras, mas nada íngreme o suficiente que impeça uma divertida caminhada matinal.

Entre as atrações nos arredores está a Estação São Bento, de onde partem os comboios (trens) para Lisboa, por exemplo. Iluminada por luz natural e charmosa, a edificação é marcada pelas paredes de azulejos pintadas a mão que contam cenas da história do norte português.

Carlos Marcondes Igreja de Santo Ildefonso

Pertinho dela está Igreja de Santo Ildefonso, superfotogênica tanto do lado de fora quanto de dentro. É quase irresistível passar um bom tempo por lá, mas a vizinha Rua Santa Catarina o convence facilmente a variar o roteiro graças às lojas que abriga e também ao Café Majestic, inaugurado em 1921 e que esbanja arquitetura com decoração no estilo art nouveau.

Já perto da hora do almoço, uma boa pedida é, ao menos daqui alguns meses, seguir para o Mercado do Bolhão, que está em fase final de reforma. O novo projeto contempla uma ampla área para beliscar delícias lusitanas e sentir um pouco da atmosfera de encontrar locais comprando frutas e frutos do mar frescos.

Se o almoço não rolar por lá, parta para o Rooftop das Flores, com bela vista para o Rio Douro. Segredo bem guardado dos nativos, este restaurante fica escondido e é ótimo para petiscar e tomar um bom vinho, sentado em cadeiras informais, bem no estilo wine garden.

Para fazer a digestão, ficam aqui outros pontos turísticos do Porto que podem ser acessados facilmente com uma simples caminhada: a Estátua de Infante D. Henrique, o icônico prédio do Palácio da Bolsa e as igrejas de São Francisco e São Nicolau.

Tarde

Carlos Marcondes Catedral da Sé

No centro histórico do Porto é possível pegar um elétrico (como eles chamam os bondinhos por lá) que segue paralelo à ribeira, até praticamente a foz do Rio Douro. Ao desembarcar por lá, você verá que a praia não é uma maravilha, mas conhecer parte da saga do rio que percorre 897 km desde a Serra de Urbión, na Espanha, até desaguar no Atlântico, é algo especial.

Para não perder tempo, pegue um Uber para voltar ao centro histórico (leva cinco minutos). Ali, o melhor a fazer é caminhar por atrações como a Torre dos Clérigos, que oferece uma vista de 360o da cidade, a Livraria Lello, uma das mais fotogênicas do planeta – paga-se 5 euros para entrar e costuma ter fila –, e a Igreja dos Carmelitas, do século 17, com fachada de cantaria granítica e mosaicos de azulejos.

Com um chip viagem internacional, você pode usar internet em qualquer lugar de Portugal. Aplique o cupom rotadeferias na Viaje Conectado e ganhe até 10% de desconto.

Ainda não é hora de ficar cansado, pois, com mais 15 minutos de caminhada, dá para alcançar a Sé do Porto, um dos monumentos mais antigos de Portugal, cujo início das obras se deu no século 12. Da praça central, onde está o Pelourinho, tem-se um panorama especial da Ponte D. Luís I. E é para lá que você deve ir quando o dia começar a se despedir.

Prepare a câmera ao atravessar a estrutura metálica a pé, uma vez que os cliques serão inevitáveis. De cara, você terá toda a parte histórica de Vila Nova de Gaia à sua frente. No meio da ponte, por sua vez, é hora de avistar as duas cidades, com o Douro ao centro – uma vez do outro lado, vale a pena ir também ao Mosteiro Serra do Pilar para observar o Porto e Gaia em um mesmo cenário.

Ainda na ponte, dirija-se à parte mais alta da estrutura, palco da estação do teleférico. Dali, é fácil acessar o Jardim do Morro, onde as pessoas costumam se sentar em um gramado, como se estivessem em um camarote, para assistir à última cena do dia.

Noite

Carlos Marcondes World of Wine, o WOW, em Portugal

O pôr do sol especial costuma gerar uma energia extra, mas é comum estar cansado à noite após um dia cheio como este. Por isso, você pode ficar entre duas sugestões para fechar o roteiro com o que fazer no Porto em 24 horas.

A primeira é participar de uma experiência típica no jantar, ao som de um show de fado. Diversos lugares oferecem o espetáculo na cidade, como a Casa da Mariquinhas, a primeira a unir o cancioneiro lusitano com a gastronomia local, desde 1968.

Confira bastidores de viagem e dicas de turismo no Instagram @rotadeferias.

A outra é, em Vila Nova de Gaia, ir a algum dos restaurantes do quarteirão cultural World of Wine, o WOW. Enorme e com lindas vistas para o Douro, o local também contempla museus e uma série de experiências ligadas ao universo do vinho.

Ali, antes de atravessar a Ponte D. Luís I de volta ao Porto (o que pode ser feito via boat taxi), você estará em um ponto turísticos perfeito para saborear as iguarias locais e se despedir deste roteiro rápido, porém inesquecível pelo norte de Portugal. E, de preferência, com um brinde de Vinho do Porto.