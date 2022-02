Oscar 2022: onde assistir aos filmes indicados da premiação

Beatriz Ceschim

21/02/2022 | 11:58



No dia 27 de março, acontece a 94ª edição do Oscar – grande premiação do cinema americano. Neste evento, são selecionadas diversas obras para disputarem prêmios técnicos e artísticos. Para ajudar os cinéfilos que gostam de acompanhar a festa, o 33Giga preparou uma lista de onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2022. Confira!

Netflix

Ataque dos Cães

Não Olhe para Cima

Tick, Tick… Boom!

A Sabiá Sabiazinha

Three Songs for Benazir

Mães Paralelas

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

A Filha Perdida

A Mão de Deus

Audible

Onde Eu Moro

Prime Video

Being the Ricardos

O Príncipe Volta a Nova York

CODA: No Ritmo do Coração

HBO Max

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Apple TV+

A Tragédia de Macbeth

Disney+

Amor, Sublime Amor

Encanto

Luca

Raya e o Último Dragão

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Star+

Free Guy

Os Olhos de Tammy Faye

Mubi

Drive My Car

Paramount+

Ascension

Telecine Play

Summer of Soul