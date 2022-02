Yasmin Brunet tira o sobrenome de Gabriel Medina de suas redes sociais

21/02/2022 | 11:11



Como você vem acompanhando, recentemente foi descoberto e divulgado na mídia que Yasmin Brunet e Gabriel Medina deram um grande basta no casamento que mantinham desde 2020 e depois disso os dois até já aproveitaram para compartilhar coisas diferentes em suas redes sociais.

Inclusive, o surfista já teria sido visto saindo acompanhado de uma nova mulher e Yasmin Brunet parece que ainda está vivendo o pós termino com um pouco mais de pé no freio. É importante lembrar que a influenciadora mantinha o sobrenome de Medina em suas redes.

Pois é, a frase ficou no passado mesmo. Tudo porque na manhã desta segunda-feira, dia 21, Yasmin Brunet decidiu apagar o sobrenome do atleta de sua bio do Instagram após estourar os boatos de que ele já estaria com outra mulher.

Eita!