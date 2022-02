Naiara Azevedo faz topless e celebra: Domingou

21/02/2022 | 11:11



É exemplo de autoestima que você quer? Então aqui está! Logo após sair a casa mais vigiada do Brasil, a ex-BBB22 Naiara Azevedo segue dando o que falar.

No último domingo, dia 20,em pleno paredão no reality show, a cantora do hit 50 reais colocou o corpão para jogo e postou cliques fazendo topless.

Na legenda, ela celebrou junto com os quase sete milhões de seguidores no Instagram: Domingou.

Uau!